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На "Красном треугольнике" устроили "пожар" для съемок фильма

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Пожару успели присвоить ранг №1-1БИС.

Петербуржцы заметили черный густой дым на территории завода "Красный треугольник". Как узнал Piter.TV от источника, там идут съемки фильма.

На место прибыли правоохранители. У съемочный группы есть разрешение на съемку. Вероятно, дым был ненастоящим. 

Пользователи обеспокоились, что в Петербурге произошел очередной пожар на предприятии. Отметим, что ранее пожар в "Красном треугольнике" действительно был. Там загорелся мусор. 

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: красный треугольник, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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