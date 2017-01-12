На "Красном треугольнике" устроили "пожар" для съемок фильма

Пожару успели присвоить ранг №1-1БИС.

Петербуржцы заметили черный густой дым на территории завода "Красный треугольник". Как узнал Piter.TV от источника, там идут съемки фильма.

На место прибыли правоохранители. У съемочный группы есть разрешение на съемку. Вероятно, дым был ненастоящим.

Пользователи обеспокоились, что в Петербурге произошел очередной пожар на предприятии. Отметим, что ранее пожар в "Красном треугольнике" действительно был. Там загорелся мусор.

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