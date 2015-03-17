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На Приневской улице горел ангар площадью 200 "квадратов"
Сегодня, 8:12
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nadezhda_sib

На Приневской улице горел ангар площадью 200 "квадратов"

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Пожар тушили по повышенному уровню сложности.

Спасатели потушили ангар в Невском районе. Пожару присваивали ранг №1 БИС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по СПб.

Сообщение о пожаре на Приневской улице, 9 поступило в 06:07. Рядом находится промзона "Уткина заводь". В огне оказался цельнометаллический ангар размером 10 на 20 метров высотой 5 метров. С пламенем удалось справиться в 07:23. 

Сведения о пострадавших не поступали. В тушении принимали участие 14 единиц техники и 52 человека. 

Ранее Piter.TV показал, как выгорела трехкомнатная квартира на улице Костюшко. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб 

Теги: ангар, мчс, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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