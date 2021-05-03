Видео: трехкомнатная квартира выгорела на улице Костюшко

К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

В пять часов утра на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в доме №28 по улице Костюшко: горела трехкомнатная квартира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар ликвидировали 4 единицы техники и 15 пожарных в течение двух часов. Информации о пострадавших пока нет. Очевидцы поделились видео с места происшествия: пламя, которое вырывалось из окна на первом этаже, добралось почти до третьего.

Причины возгорания пока неизвестны. Также неясно, был ли кто-то внутри горящей квартиры, и сколько жителей пришлось эвакуировать.

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