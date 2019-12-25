Вор-рецидивист ограбил узницу концлагеря в Петербурге

Мужчина набросился на пенсионерку в парадной.

Вечером в пятницу, 30 апреля, в подъезде дома №40 на Наличной улице произошло ограбление: ранее судимый мужчина напал на 80-летнюю женщину – бывшую узницу концлагеря. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Рецидивист завел в лифт и попросил у пожилой женщины "три рубля" на жетон. Добрая петербурженка решила помочь неизвестному, достала кошелек, а в момент, когда двери лифта открылись, грабитель толкнул пенсионерку, выхватил кошелек и сбежал. Вор унес с собой 400 рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Грабеж", а злоумышленника задержали на следующий день: им оказался 32-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Пенсионерка рассказала, что родилась в Ленинграде, а в военные годы была узницей концлагеря в Литве.

Ранее мы писали, что в Гатчине задержали подозреваемого в убийстве знакомого мужчину.

Фото: Piter.TV