В Гатчине задержали подозреваемого в убийстве знакомого мужчину

Следственный отдел Гатчины возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

В ночь на понедельник, 3 мая, в одной из квартир деревни Шпаньково в Гатчинском районе обнаружили тело 45-летнего местного жителя с колото-резанным ножевым ранением живота. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления по Ленинградской области.

По подозрению в убийстве по "горячим следам" был задержан мужчина 29 лет. В ближайшее время ему предъявят обвинение, на данный момент его опрашивают оперативники. Вопрос об избрании меры пресечения еще не решен.

Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV