Видео: после столкновения на пересечении Курской и Лиговского перевернулась машина

Водитель перевернувшегося авто ехал на высокой скорости.

Утром в понедельник, 3 мая, на перекрестке Курской улицы и Лиговского проспекта столкнулись два автомобиля, в результате чего один из участников перевернулся, сообщили очевидцы в соцсетях.

Позже в редакцию Piter.TV попала видеозапись момента столкновения.

На кадрах видно, как черный кроссовер пересекает перекресток на высокой скорости. Вероятно, водитель хотел успеть "проскочить" перед трамваями и встречными потоками автомобилей перед "красным" светом светофора. Однако в этот момент по полосе ехал водитель "Рено", не успевший среагировать и затормозить, из-за чего врезался в заднюю часть второй машины. Та от удара раскрутилась, перевернулась и вылетела на тротуар.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, пострадали двое. В результате ДТП пострадала 1 секция ограждения и крыльцо Аптеки. Водитель перевернувшегося "Лендровера" отказался от госпитализации.

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Видео: Piter.TV

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте