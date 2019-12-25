Стало известно, о чём Путин расскажет в рамках выступления на ПМЭФ

Выступление президента запланировано на 4 июня.

Президент России Владимир Путин будет присутствовать на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года. Выступление президента запланировано на 4 июня.

Известно, что Путин на заседании затронет вопросы мировой экономики и политики. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает телеканал "Россия 24". Так, выступление главы государства будет достаточно объемным и содержательным, поскольку в прошлом году форум отменили из-за всемирной пандемии по коронавирусу. Путин намерен также поговорить с журналистами, инвесторами и бизнесменами.

Ранее эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали приезд Путина на ПМЭФ. Они считают, что в кратком сообщении о его приезде скрыто много "если". Во-первых, подразумевается, что пандемия будет идти на спад и иностранцы смогут приехать в Россию на мероприятие. Во-вторых, ситуация будет все-таки не настолько благополучна, чтобы Путин мог выступать на многолюдном мероприятии в помещении.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге резко вырос спрос на официантов и поваров для работы на ПМЭФ.

Фото: kremlin.ru