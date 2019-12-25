Пожар на проспекте Александровской фермы потушили спустя семь часов

С огнем боролись 29 человек личного состава и шесть спецмашин.

В Невском районе потушили большой пожар, который произошел на проспекте Александровской фермы, 23. Пожарные ликвидировали пламя за 7,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02:25. В производственно-складском здании происходило горение обстановки на площади 300 "квадратов". Спустя 10 минут пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В сети появилось видео с места случившегося.



В 03:55 возгорание локализовали. В 04:39 ранг пожара понизили до № 1. Только в 10:01 пламя полностью потушили.

Добавим, что с огнем боролись 29 человек личного состава и шесть спецмашин. По предварительным данным, никто не пострадал.

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