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В утреннем пожаре на набережной Фонтанки пострадал 1 человек
Сегодня, 15:58
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В утреннем пожаре на набережной Фонтанки пострадал 1 человек

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Мужчину доставили в медучреждение.

В результате возгорания в коммунальной квартире дома №76 на набережной Фонтанки утром 21 декабря пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В ведомстве уточнили, что пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило примерно в 8:14. Пламя охватило площадь 10 кв.м. в 14-тикомнатной квартире На месте работали 17 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Локализовать огонь смогли в 8:53.

Ранее мы сообщили о том, что в Парголово дотла сгорел ангар.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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