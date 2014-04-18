В утреннем пожаре на набережной Фонтанки пострадал 1 человек

Мужчину доставили в медучреждение.

В результате возгорания в коммунальной квартире дома №76 на набережной Фонтанки утром 21 декабря пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В ведомстве уточнили, что пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило примерно в 8:14. Пламя охватило площадь 10 кв.м. в 14-тикомнатной квартире На месте работали 17 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Локализовать огонь смогли в 8:53.

Ранее мы сообщили о том, что в Парголово дотла сгорел ангар.

Фото: Piter.TV