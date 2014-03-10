В Парголово дотла сгорел ангар

Точная причина пожара в одноэтажной постройке не установлена. Сумма ущерба устанавливается.

В ночь на вторник, 21 декабря, в помещении ангара по производству лодок ПВХ в Парголово произошёл пожар. Об этом стало известно Piter.TV.

Пламя вспыхнуло на Вокзальной улице и обхватило площадь около 500 кв.м. В час ночи на место происшествия прибыли пожарные расчёты и наряд ОГИБДД УМВД РФ по Выборгскому району Петербурга. Причину возгорания установить не удалось, однако известно, что в пристройке одноэтажного помещения хранились горючие вещества.

Локализация огня состоялась в 2:30. Ангар выгорел полностью. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.

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Фото: Piter.TV