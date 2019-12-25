На набережной Фонтанки вспыхнула 14-комнатная коммуналка

Обошлось без пострадавших.

Утром среды, 21 декабря, в доме №76 по набережной Фонтанки случился пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, огонь объял 14-ти комнатную коммунальную квартиру.

Установлено, что в помещении площадью 15 кв.м. обгорела обстановка на 10 кв.м. К 8:14 на место происшествия прибыли 17 пожарных и 4 единицы спецтехники.

Пожар удалось локализовать в 8:53, обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщили о том, что во время пожара на Богатырском проспекте пострадал 55-летний мужчина.

Фото: Piter.TV