Во время пожара на Богатырском проспекте пострадал 55-летний мужчина

Известно, что огонь охватил постель, на которой спал хозяин квартиры.

Сегодня, 18 декабря, в Приморском районе произошел пожар. Горела квартира на Богатырском проспекте в доме № 5/3. Об этом сообщили в пресс-слжбе ГУ МЧС по региону.

Спасателям позвонили около трех часов ночи. Выяснилось, что в комнате площадью 15 "квадратов" вспыхнула обстановка в два квадратных метра. Пожарные потушили комнату за полчаса.

Известно, что огонь охватил постель, на которой спал мужчина. 55-летнего пострадавшего доставили в больницу. Он получил ожоги в области тазобедренного сустава и нижних конечностей. Подробности произошедшего выясняются.

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Фото: Pxhere