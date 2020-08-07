Пожар на крыше здания ГИБДД на западе Москвы ликвидирован

Крыша дома загорелась из-за кондиционера.

Пожар на крыше трехэтажного здания ГИБДД на западе Москвы ликвидирован. Об этом сообщили журналисты из ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России. Специалисты объяснили, что территория загорелась из-за установленного на объекте кондиционера. Кадры происшествия опубликовали в Telegram-канале LifeSHOT.

Принятыми мерами в 12:22 пожар был локализован, а в 12:35 ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало сообщение ГУ МЧС по региону

Напомним, что ранее очевидцы рассказали о пожаре в 21 доме по Кременчугской улице в Москве. Спасатели уточнили, что пострадал участок в 10 квадратных метров. Согласно открытым источникам, в данном помещении располагается первый батальон второго спецполка ДПС ГИБДД.

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Видео: Telegram / LIFE SHOT