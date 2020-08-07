Столичные полицейские задержали грабителя пенсионерок в Люблино

Парень срывал с пожилых женщин золотые украшения.

В Москве задержан грабитель пенсионерок, который промышлял в Люблино.

Столичные полицейские нашли и задержали 27-летего мужчину, жителя Люблино, который напал на улице на двух пенсионерок и сорвал с них золотые цепочки с украшениями. Похищенное оценивается в 24 тысячи рублей. Похищенным злоумышленник распорядился в личных целях.

На молодого мужчину возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Сейчас он находится под домашним арестом.

В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. МВД МЕДИА

Расследование уголовного дела продолжается

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Видео и фото: МВД МЕДИА