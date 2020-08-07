Столичные полицейские задержали грабителя пенсионерок в Люблино

В Москве задержан грабитель пенсионерок, который промышлял в Люблино.
Столичные полицейские нашли и задержали 27-летего мужчину, жителя Люблино, который напал на улице на двух пенсионерок и сорвал с них золотые цепочки с украшениями. Похищенное оценивается в 24 тысячи рублей. Похищенным злоумышленник распорядился в личных целях.
На молодого мужчину возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Сейчас он находится под домашним арестом.
В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
МВД МЕДИА
Расследование уголовного дела продолжается
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Видео и фото: МВД МЕДИА
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