На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

На юго-востоке Москвы рабочие провалились в канализационный колодец. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел сегодня, 7 августа, в районе Люблино. Во время очистных работ 12 рабочих провалились в колодец из-за подъема уровня воды.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Подробности случившегося уточняются. Спасатели вытащили из колодца восьмерых рабочих. Поиски остальных продолжаются.

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Видео: Telegram / Mash