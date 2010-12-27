Пожар машины "КИА" оказался делом рук неизвестного злоумышленника

Мужчина облил капот воспламенившейся жидкостью.

Ранее мы писали о горевшем на улице Ленского автомобиле. ГУ МВД по Петербургу выяснило подробности ночного машинного пожара.

Стражи правопорядка установили, что возгорание машины произошло из-за неизвестного злоумышленника, а машину обнаружили на другой улице. Без семи минут полночь к дому на улице Белорусской, 14/22 подошел мужчина, облил переднюю часть "КИА Соренто" из емкости и сбежал. Жидкости хватило двух минут, чтобы вспыхнуть огнем.

45-летний владелец "КИА" узнал о поджоге своей машины от соседа, который в полночь заметил пожар.

Полицейские начали розыск поджигателя.

Также 24 октября стражи порядка начали розыск других злоумышленников, подпаливших также автомобиль "КИА" у дома №77 по Кондратьевскому проспекту. Очевидец сказал, что пожар начался с автомобиля, а за мгновение до этого у автомобиля были замечены два поджигателя, которые убежали в сторону проспекта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Колпино водитель сбил женщину на пешеходном переходе.

Фото: Piter.TV