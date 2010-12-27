На Ленской улице сгорела "КИА Рио"

В Красногвардейском районе Петербурга сгорел автомобиль. Первые сведения об этом поступили от очевидцев в социальных сетях. Сначала они услышали хлопок, а после увидели пламя.
Местные жители рассказали, что в ночь на 24 октября полыхает машина около 14 дома по Белорусской улице. До приезда пожарной службы активисты тушили транспортное средство самостоятельно.
В ГУ МЧС рассказали, что спасатели на самом деле нашли пострадавший автомобиль около 1 корпуса 20 дома по Ленской улице. Сообщение диспетчеру о необходимости экстренного выезда поступило около полуночи. На месте оказалось, что выгорел моторный отсек в иномарке "КИА Рио". Пожар удалось ликвидировать за 20 минут.
Данные о пострадавших не поступали. Тушением машины занимались 10 человек личного состава ведомства и две единицы спецтехники.
Ранее Piter.tv писал о том, что суд отменил штраф и депортацию иностранца из Петербурга.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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