Суд отменил штраф и депортацию иностранца из Петербурга

Дело вновь возвращено в полицию.

Мужчина добивался того, чтобы суд признал незаконным изъятие у него паспорта, однако сделать этого не удалось. Вместо этого Эльвин Исаев получил административное выдворение, сообщила 23 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По словам мужчины, 23 августа 2019 года правоохранители установили личность мужчины как гражданина Республики Азербайджан. Из уведомления Главного управления МВД следовало, что были признаны выданными в нарушение установленного порядка общегражданские паспорта Исаева 2014 и 2001 годов. Исаева привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда на территорию страны лицу без гражданства или иностранца.

Постановление Смольнинского районного суда отменил городской суд, дело возвратили в Дзержинский суд, а затем направили в полицию.

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