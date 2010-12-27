В Колпино водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

В Колпино водитель нарушил ПДД и сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло 23 октября в 11:10. Рядом с домом 22/15, расположенным по улице Труда, на автобусе проезжал 45-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. При проезде регулируемого пешеходного перехода он не заметил местную жительницу. В итоге 59-летняя гражданка оказалась под колесами транспортного средства. На место ДТП незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Однако врачи не успели довести её до городской больницы и от полученных травм она скончалась.

На водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье 264-ой УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Фото: pixabay.com