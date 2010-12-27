В Гатчинском районе неизвестный обокрал частный дом

Общая сумма ущерба составляет почти 217 тыс. рублей.

Полицейские разыскивают злоумышленника, обвиняемого в краже имущества. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 23 октября. В полицию Гатчинского района обратилась 62-летняя женщина. Она рассказала правоохранительным органам про то, как в её дом, расположенный в поселке Сусанино по 2-линии проник вор. Это произошло в период с 24 августа по 23 октября. Хозяйка приехала на дачу и поняла, что у неё пропал камин, триммер, бензопилы, микроволновая печь и пылесос.

Полиция начала разыскивать подозреваемого. Возбужденно уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража).

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