Поздняков заявил, что российские спортсмены не выступят на Азиатских играх

Станислав Поздняков напомнил о раннем обещании Лозанны.

Российские спортсмены не смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года, которые состоятся на территории Китая. Соответствующее заявление перед журналистами сделал местный президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В декабря прошлого года состоялся саммит в Лозанне. Тема была горячо подержана. Что произошло потом - сложно говорить. Надежды никакой абсолютно. Игры начинают 23-го числа. Приглашения мы не получили. Станислав Поздняков, глава ОК

Известно, что азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В июле текущего года генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии поддержала озвученное на Олимпийском саммите предложение допустить российских и белорусских атлетов до участия в международном мероприятии. Предполагалось, что спортсменам из обеих стран будет выделено 500 квот, их допуском должны были заниматься международные федерации. Однако соревнования могли бы вестись исключительно в \индивидуальных видах спорта.

Поздняков заявил о невозможности бойкота Олимпиады-2024 спортсменами сборной России.

Фото и видео: Вконтакте / Олимпийский комитет России, Telegram / ТАСС