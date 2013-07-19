Появление Путина прервало речь Макрона на саммите по климату

Вашингтон извинился на техническую накладку.

Появление российского президента Владимира Путина прервало речь французского лидера Эмманюэля Макрона на саммите по климату. Об этом рассказали кремлевские журналисты. По информации от пула, организаторы виртуального климатического саммита раньше времени случайно вывели на экраны участником обращение главы РФ. До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выступлении Макрона, записанном ранее. На несколько секунд в кадре показался президент Индонезии Джоко Видодо. В разгар выступления Макрона Блинкен объявил, что слово предоставляется Путину, который ждал своей очереди в рабочем кабинете.

После выступления Владимира Путина Энтони Блинкен извинился за технический сбой. После этого вновь началась трансляция речи Эмманюэля Макрона.

Напомним, что саммит по климату проходит в онлайн-формате 22-23 апреля. Организовать такое мероприятие предложил Вашингтон. белый дом пригласил к участию в форуме лидером 40 государств.

Блинкен: борьба с изменением климата может стать основой глобального сотрудничества.

Видео: YT / U.S. Department of State