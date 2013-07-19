Блинкен: борьба с изменением климата может стать основой глобального сотрудничества

Госсекретарь США выступил на климатическом саммите.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что борьба с изменением климата может стать основой глобального сотрудничества. Такое заявление чиновник сделал в рамках виртуального климатического саммита, организованного США. В участию к мероприятию приглашены лидеры 40 стран.

Если мы будем работать вместе, то сможем сделать нечто большее, чем лишь заняться преодолением данного кризиса. Мы сможем превратить его в благоприятную возможность для улучшения своих обществ и обеспечения позитивных результатов для людей во всем мире. Энтони Блинкен, государственный секретарь США

В США напомнили, что существует большое количество вопросов, по которым страны-участники форума придерживаются различных точек зрения, однако проблема климатического кризиса к ним не относится. По словам Блинкена, вне зависимости от того, кто и какую страну представляет, все делегаты понимают, какой мир они хотят оставить своим детям и внукам. В Госдепе призвали к сплочению перед неотложным делом, связанным с климатическими изменениями на планете.

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Фото: YouTube/U.S. Department of State