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Появился трейлер третьей части "Невероятных приключений Билла и Теда"

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Главные роли исполняют Киану Ривз и Алекс Уинтер.

На YouTube  опубликовали первый трейлер фантастической комедии Bill and Ted Face the Music.

В новой части Билл и Тед отправятся в далекое будущее, чтобы украсть идеальную песню у самих себя, но уже в более взрослом возрасте. Премьера должна состояться летом этого года.

Главные роли исполняют Киану Ривз и Алекс Уинтер. Оригинальная картина с участием этих актёров вышла в 1989 году. Первые два фильма назывались "Невероятные приключения Билла и Теда" и "Новые приключения Билла и Теда"

Звезды "Матрицы" рассказали о сценарии четвертой части.

Видео: YouTube/ Orion Pictures

Теги: невероятные приключения билла и теда, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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