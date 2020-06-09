Появился трейлер третьей части "Невероятных приключений Билла и Теда"

Главные роли исполняют Киану Ривз и Алекс Уинтер.

На YouTube опубликовали первый трейлер фантастической комедии Bill and Ted Face the Music.

В новой части Билл и Тед отправятся в далекое будущее, чтобы украсть идеальную песню у самих себя, но уже в более взрослом возрасте. Премьера должна состояться летом этого года.

Главные роли исполняют Киану Ривз и Алекс Уинтер. Оригинальная картина с участием этих актёров вышла в 1989 году. Первые два фильма назывались "Невероятные приключения Билла и Теда" и "Новые приключения Билла и Теда"

Звезды "Матрицы" рассказали о сценарии четвертой части.

Видео: YouTube/ Orion Pictures