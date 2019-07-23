В Сети опубликовали трейлер "Прекрасного дня по соседству" с Томом Хэнксом

В основе фильма лежат реальные события.

В Сеть выложили трейлер биографической драмы "Прекрасный день по соседству" с Томом Хэнксом в главной роли.

В основе фильма лежат реальные события. Циничному журналисту Тому Джуноду, которого сыграл Мэттью Риз дали задание написать статью о ведущем детской телепередачи Фреде Роджерсе (Том Хэнкс). Он совсем не горит желанием писать про этого человека, но постепенно начинает проникаться симпатией к герою своего материала.

Фильм о важности доброты в современном мире выйдет на российские экраны 22 ноября.

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Видео: YouTube/ Sony Pictures Entertainment