Появился первый кадр с золотым трио из спецэпизода "Гарри Поттера"

В сети появился первый кадр из спецэпизода "Гарри Поттера", на котором можно увидеть золотое трио – Гарри, Гермиону и Рона. Снимок появился на официальной странице HBO Max в Twitter.
На кадре можно увидеть любимых с детства героев, которые беседуют, сидя на диване своего факультета Гриффиндора. Спецэпизод посвящен 20-летию с момента выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камель". О создании ленты расскажут сами актеры. При этом писательницу Джоан Роулинг не пригласили на съемки передачи.
Премьера состоится на HBO Max 1 января 2022 года.
Ранее мы писали, что студенты из Петербурга снимают фильм о феномене Гарри Поттера.
Фото: Twitter / HBO Max
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