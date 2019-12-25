Появился первый кадр с золотым трио из спецэпизода "Гарри Поттера"

Премьера состоится 1 января 2022 года.

В сети появился первый кадр из спецэпизода "Гарри Поттера", на котором можно увидеть золотое трио – Гарри, Гермиону и Рона. Снимок появился на официальной странице HBO Max в Twitter.

На кадре можно увидеть любимых с детства героев, которые беседуют, сидя на диване своего факультета Гриффиндора. Спецэпизод посвящен 20-летию с момента выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камель". О создании ленты расскажут сами актеры. При этом писательницу Джоан Роулинг не пригласили на съемки передачи.

Премьера состоится на HBO Max 1 января 2022 года.

Ранее мы писали, что студенты из Петербурга снимают фильм о феномене Гарри Поттера.

Фото: Twitter / HBO Max