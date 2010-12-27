Появился макет спортивного комплекса для сдачи норм ГТО в Петербурге 

Комплекс будет готов в этом году.

В пятницу, Смольный презентовал макет спортивного комплекса для сдачи норм ГТО в Петербурге. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Напомним, что спортивный комплекс будет располагаться в парке 300-летия. В данный момент, так активно идет стройка. На строительство объекта власти Петербурга выделили 122,3 миллиона рублей.

Это открытое пространство с просторной береговой линией, которая примыкает к парку 300-летия Петербурга. Беговые дорожки для сдачи норм ГТО запроектированы таким образом, что позволяют объединить беговые маршруты с существующими дорожками парка заявили в Комитете по благоустройству города

Планируется, что на стадионе будут беговые дорожки на 60 и 100 метров, пространство для прыжков в длину с разбега, зону для метания мяча и спортивных гранат, секторы для поднятия гири, упражнений на брусьях. А для гостей комплекса поставят трибуны на 200 мест.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы под дождем провели народный сход против застройки Муринского парка.

Фото: Комитет по благоустройству города