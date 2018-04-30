В парке 300-летия началось строительство центра сдачи ГТО

Спортивный комплекс будет готов уже в этом году.

В Приморском районе Петербурга началось строительство центра для сдачи нормативов ГТО. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Они заявили, что в парке 300-летия появился информационный щит, на котором написаны сведения о готовящемся объекте.

Известно, что с северной части здание будет примыкать к "Питерлэнду", с восточной стороны - граничить с Яхтенной улицей, на западе - с парком, а южную частью омоет Невская губа. На строительство комплекса город выделил 122,3 миллиона рублей.

Строители создадут беговые дорожки на 60 и 100 метров, пространство для прыжков в длину с разбега, зону для метания мяча и спортивных гранат, секторы для поднятия гири, упражнений на брусьях. Также в документации заявлен павильон для тира. За соревнованиями смогут одновременно наблюдать около 200 человек. Именно на такое количество зрителей появятся трибуны. Дополнительно для спортсменов будет оборудована раздевалка и подведены инженерные сети.

Ранее Piter.tv писал о том, что в США 69-летняя женщина подняла 138 килограммов в становой тяге.

Фото: Вконтакте/Приморский район