В США 69-летняя женщина подняла 138 килограммов в становой тяге

Женщина начала тренироваться в 60 лет, чтобы бороться с остеопорозом.

В американском штате Арканзас 69-летняя Шэри Мобли (Sharie Mobley) поставила мировой рекорд по пауэрлифтингу в своей возрастной категории. Она подняла в становой тяге 138 кг. Об этом сообщает информационный портал Local Memphis.

Женщина начала тренироваться в 60 лет, чтобы бороться с остеопорозом. Ей так понравились занятия, что она решила побить как можно больше мировых рекордов.

Это моя мотивация. Это заставляет меня жить. Сидеть дома — не для меня. Шэри Мобли

Пользователи спортзала уже прозвали ее "Бабуля-Халк" (Granny Hulk). Сама женщина весит 55,8 килограмма. Также "бабушка" может присесть 175 раз со штангой. Она ходит на занятия с тренером 4 раза в неделю по два часа.

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Фото и видео: Local Memphis