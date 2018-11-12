Видео: женщина опозорилась во время приседаний в самолете

Она решила не терять времени зря и занялась спортом прямо во время перелета.

Один из пассажиров во время своего перелета заметил не самое обычное явление на борту самолета. Женщина начала приседать в проходе прямо во время перелета, но и это оказалось не самым необычным. Видео очевидец опубликовал в своем Instagram.

Женщина в синем джемпере, джинсах и в шляпе решила начать заниматься спортом прямо в самолете, только она не учла низкую посадку своих штанов. Очевидец решил заснять, как при каждом приседании женщина демонстрирует всем свое нижнее белье. Этим он и оказался возмущён и обескуражен. С момента публикации видео стало вирусным и его посмотрели более 400 тысяч раз.

Но в комментариях не все оказались так категоричны, кто-то даже похвалил "спортсменку" за почти идеальный присед.

Видео: express.co