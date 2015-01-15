"Яндекс" включил переадресацию с главной страницы на dzen.ru

Пользователям на данный момент доступны: контент от авторов сервиса, "Сейчас в СМИ", поисковая строка "Яндекса", а также котировки и прогнозы погоды.

Во вторник вечером 12 сентября началась переадресация с сайта yandex.ru, которая была главной страницей поисковика "Яндекс", на dzen.ru. Теперь новая главная страница "Яндекса" находится по адресу ya.ru.

Пользователям на данный момент доступны: контент от авторов сервиса, "Сейчас в СМИ", поисковая строка "Яндекса", а также котировки и прогнозы погоды. Как пишет РБК, в ближайшие две недели вернут поиск по новостям.

На главной странице "Яндекса" по обновленному адресу ya.ru сейчас работает только поисковая строка, сервис погоды, информация о пробках на дорогах и курсы валют. Отметим, что прежний адрес yandex.ru ежемесячно посещало около 70 млн человек.

Напомним, сегодня компания "Яндекс" и VK закрыли сделку по обмену активами, в результате которой сервис Delivery Club, ранее принадлежавший VK, стал частью бизнеса "Яндекса".

Компания VK стала владельцем сервисов "Дзен" и "Новости". При этом она пообещала оставить "собственные команды и руководство" обоих сервисов.

Фото: Piter.tv

