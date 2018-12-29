Видео: при пересечении американо-мексиканской границы трехлетняя девочка упала с пятиметровой высоты

Девочка осталась жива, но получила травмы.

Около Юмы (песчаная пустыня в Северной Америке, являющаяся западным участком пустыни Сонора. Расположена в районе американо-мексиканской границы) трехлетняя девочка упала с забора высотой 16 футов (4,88 метра). Видео опубликовала таможня и пограничная служба США.

Маленькую девочку передавали с другой стороны забора, но поймать с другой ее, видимо, не успели. У представителей пограничной службы нет конкретных данных о травмах, которые получила малышка, но она жива.

Девочка вместе с мамой в составе группы из 49 мигрантов пытались пересечь границу. Для этого они воспользовались лестницей, чтобы взобраться на ограду. В конце видео можно увидеть двух мигрантов, убегающих от забора с лестницей в руках.

Фото и видео: U.S. Customs and Border Protection