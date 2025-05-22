Мощный взрыв произошел на дизельном заводе в Мексике

Появились сведения о том, что пострадал как минимум один человек.

Мощный взрыв произошел на дизельном заводе, расположенном в северо-восточной части Мексики, на территории штата Нуэво-Леон. Соответствующей информацией с подписчиками поделились местные журналисты из новостного издания BNO News. По данным иностранных СМИ, в трагедии пострадал как минимум один человек. осле взрыва на локации начался сильный пожар. Пресса также пишет о том, что на предприятии было слышно несколько хлопков.

Один человек получил ранения и был доставлен для оказания медицинской помощи. Еще одиннадцать человек были эвакуированы с места происшествия в качестве меры предосторожности. материал издания

По данным информационного агентства гражданской обороны штата Нуэво-Леон, пламени удалось уничтожить, по меньшей мере, 13 контейнеров, каждый объемом более 10 тысяч литров. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные ведомства. Огнеборцы занимаются ликвидацией пламени. Точная причина возгорания будет определена позже.

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ