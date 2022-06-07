США продлят стену на границе с Мексикой еще на 11 км

Глава МВД США рассказала о расширении стены, защищающей страну от потока беженцев из соседнего государства.

Американские власти намерены увеличить протяженность проходящей по государственной границе с Мексикой заградительной стены. Конструкция увеличится еще на 11 километров. Соответствующее заявление местным журналистам сделала министр по внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Я нахожусь в Аризоне, и отсюда вы можете увидеть, где кончается пограничная стена. С сегодняшнего дня мы начинаем строить еще 7 миль стены. Мы продолжим делать это, чтобы сделать Америку снова безопасной. Кристи Ноэм, глава МВД США

Напомним, что в начале марта 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс указал общественности на то, что лидер Белого дома Дональд Трамп рассчитывает на завершение строительства стены на границе с Мексикой к концу его второго президентского срока, который подойдет в 2029 году. Республиканец сразу после торжественной инаугурации подписал указ о введении на государственной границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Иностранный политик отметил, что это решение позволит властям направить на южную границу войска, необходимые для отражения катастрофического вторжения" прибывающих незаконным способом в страну беженцев. Дональд Трамп указал, что он намерен обеспечить проведение самой масштабной в государственной истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

На картах Google появился Американский залив.

Фото и видео: YouTube / New York Post