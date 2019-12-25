В Тихвине старушку обокрала "работница по профилактике COVID-19"

Пожилой жительнице города Тихвина в Ленобласти 15 мая пришлось обратиться в полицию. Правоохранительным органам 15 мая она сообщила, что накануне днем к ней в квартиру пришла девушка, которая представилась "работником по профилактике коронавирусной инфекции".
Однако ее интерес лежал вне медицинской плоскости – из пакета в прихожей старушки девушка похитила 5,5 тысяч рублей. Лицо девушки скрывалось под маской, на голове был надет платок, а носила она черную куртку – такие приметы подозреваемой есть у полиции.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Piter.tv
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