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В Тихвине старушку обокрала "работница по профилактике COVID-19"
Сегодня, 16:17
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fvbykov

В Тихвине старушку обокрала "работница по профилактике COVID-19"

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожилой жительнице города Тихвина в Ленобласти 15 мая пришлось обратиться в полицию. Правоохранительным органам 15 мая она сообщила, что накануне днем к ней в квартиру пришла девушка, которая представилась "работником по профилактике коронавирусной  инфекции".

Однако ее интерес лежал вне медицинской плоскости – из пакета в прихожей старушки девушка похитила 5,5 тысяч рублей. Лицо девушки скрывалось под маской, на голове был надет платок, а носила она черную куртку – такие приметы подозреваемой есть у полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, кража, ленобласть, старушка, тихвин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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