Москвич жестоко избил 78-летнюю старушку, кормившую кошку

У пострадавшей открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа, лицевого скелета, раны головы.

Сотрудники Следственного комитета изучают видео с камер наблюдения, где 33-летний безработный накинулся на 78-летнюю пенсионерку, кормившую кошек во дворе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

На кадрах видно, как мужчина подошел сзади к пожилой женщине, накинулся на нее, начал душить и избивать, пока она не потеряла сознание. Как сообщил позже старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова, мужчину задержали и предъявили ему обвинения в покушении на убийство.

У 78-летней пострадавшей открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа, лицевого скелета, раны головы. Следствие в ближайшее время хочет обратиться в суд для разрешения заключения обвиняемого под стражу.

Ранее на Piter.TV: Полиция задержала преступника, ранившего ножом пенсионерку на 12-й Красноармейской.

Фото и видео: Следком