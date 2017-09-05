Появилось видео аварии с фурами на Московском шоссе

Водителей с серьезными травмами госпитализировали. Один из них — гражданин Эстонии.

В понедельник утром, 3 октября, столкнулись две фуры у гипермаркета "Лента" на Московском шоссе. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, на момент съемки видео МЧС, полиция, реанимация уже были на месте. Водителей с серьезными травмами госпитализировали. Один из них — гражданин Эстонии. На кадрах записи у фуры сильно поврежден корпус. На дороге лежит опрокинувшийся контейнер.

Утром в 7:30 сервис "Яндекс.Карты" фиксировал пробку в 6 километров.

Напомним, что Московское шоссе в Петербурге расширят с четырех до шести полос. Речь идёт об участке от развязки на Колпинское шоссе до реки Попова Ижорка. Планируется расширить проезжую часть с 4 по 6 полос, обустроить примыкание к съезду трассы М-11. Работы должны быть проведены в 2025-2027 годах, предварительная стоимость оценивается в 1,2 млрд рублей.

Ранее суд принял решение об изъятии земли у швейцарской компании под Витебскую развязку. Как установила судебная экспертиза, при совершении процедуры Смольный выплатит 165,7 млн рублей.

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