Московское шоссе в Петербурге расширят с четырех до шести полос

Работы должны быть проведены в 2025-2027 годах.

В Петербурге планиуруется реконструкция реконструкция Московского шоссе. Как сообщил "Деловой Петербург", КГА выдал КРТИ задание на подготовку проекта планировки территории для участка трассы М-10.

Речь идёт об участке от развязки на Колпинское шоссе до реки Попова Ижорка. Планируется расширить проезжую часть с 4 по 6 полос, обустроить примыкание к съезду трассы М-11.

Работы должны быть проведены в 2025-2027 годах, предварительная стоимость оценивается в 1,2 млрд рублей.

Утром 14 сентября из-за ремонта дорог Пулковское шоссе сковали пробки.

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