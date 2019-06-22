Появилось видео жесткого ДТП на Дунайском, где пострадала пожилая женщина

На кадрах видео можно наблюдать, что после столкновения один из автомобилей начал дымиться, а другой угодил в дорожный знак.

В воскресенье, 29 августа, на пересечении Московского шоссе и Дунайского перекрестка произошла жесткая авария, в результате которой пострадал человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах видео можно наблюдать, что после столкновения один из автомобилей начал дымиться, а другой угодил в дорожный знак. Известно, что в автомобиле, который сильно поврежден, находилась 66-летняя пассажирка. Она попала в НИИ им. Джанелидзе с переломами бедер и грудной клетки.

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Видео: Piter.tv