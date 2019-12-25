На Дальневосточном проспекте девять спасателей тушили Land Rover

В Невском районе Петербурга вечером 29 августа вспыхнул автомобиль Land Rover. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел на Дальневосточном проспекте, 34. В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек. Девять спасателей и две спецмашины МЧС смогли справиться с огнем за десять минут. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее спасатели потушили пожар в Солнечном. Пламя пытались погасить почти 2 часа.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все