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На Дальневосточном проспекте девять спасателей тушили Land Rover
Сегодня, 19:27
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На Дальневосточном проспекте девять спасателей тушили Land Rover

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Девять пожарных и две спецмашины МЧС смогли справиться с огнем за десять минут.

В Невском районе Петербурга вечером 29 августа вспыхнул автомобиль Land Rover. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. 

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел на Дальневосточном проспекте, 34. В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек. Девять спасателей и две спецмашины МЧС смогли справиться с огнем за десять минут. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее спасатели потушили пожар в Солнечном. Пламя пытались погасить почти 2 часа.

Фото: Piter.tv

Теги: видео пожар дальневосточный проспект, горящая машина, мчс
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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