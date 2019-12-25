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Спасатели потушили пожар в Солнечном
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Спасатели потушили пожар в Солнечном

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Пламя пытались погасить почти 2 часа.

В Курортном районе Петербурга утром 28 августа произошел пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Огонь охватил одноэтажный дом № 27 четвертого проезда поселка Солнечное. Пламя распространилось на площадь 160 квадратных метров. Десять спасателей на двух спецмашинах потушили огонь в 8:34. На ликвидацию пожара им понадобилось около двух часов. 

Информации о пострадавших не поступало. Уточняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржец с двумя детьми, спасаясь от огня, перелез в окно чужой квартиры.

Фото: Piter.tv

Теги: пожар, солнечное
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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