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Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

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Ликвидированы военные объекты противника.

Появилось видео уничтожения российскими истребителями Су-25 замаскированных позиций Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции РФ. В кадрах представлены боевые вылеты экипажей самолетов. В ролике показано, что группа штурмовиков готовится к вылету, в ходе чего загружает борта 122-мм неуправляемыми ракетами. Далее самолеты летят до цели, совершают крутые маневры и уходят из воздушного пространства для того, чтобы силы противника не смогли выстрелить по ним из своих переносных зенитных ракетных комплексов.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника.

пресс-служба Минобороны РФ

В военном ведомстве подчеркнули, что российские экипажи штурмовой авиации совершили ракетные авиационные удары по объектам и технике подразделений ВСУ.

В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, су-25
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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