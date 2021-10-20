Появилось видео уничтожения российскими Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Ликвидированы военные объекты противника.

Появилось видео уничтожения российскими истребителями Су-25 замаскированных позиций Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции РФ. В кадрах представлены боевые вылеты экипажей самолетов. В ролике показано, что группа штурмовиков готовится к вылету, в ходе чего загружает борта 122-мм неуправляемыми ракетами. Далее самолеты летят до цели, совершают крутые маневры и уходят из воздушного пространства для того, чтобы силы противника не смогли выстрелить по ним из своих переносных зенитных ракетных комплексов.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника. пресс-служба Минобороны РФ

В военном ведомстве подчеркнули, что российские экипажи штурмовой авиации совершили ракетные авиационные удары по объектам и технике подразделений ВСУ.

В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1".

Фото и видео: Минобороны России