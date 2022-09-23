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В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1"

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Российская артиллерия и авиация уничтожили на территории Донецкой народной республики украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 23 сентября сообщил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что также поражены три склада с артиллерийско-ракетным вооружением и боеприпасами противника. Арсенали находились вблизи населенных пунктов Моначиновка Харьковской области, Донецкого в ДНР.

В районе населённого пункта Никифоровка  ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: бум-м1, днр, зрк, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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