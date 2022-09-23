МО РФ уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации иностранных наемников и ВСУ.

Воздушно-космические силы России за последние сутки уничтожили более 220 боевиков Украины, находящихся в районе города Краматорск. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами от 23 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что удары выполнялись при помощи высокоточного оружия.

В результате удара по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 220 солдат ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что в ходе специальной военной операции российские боевые подразделения за день ликвидировали свыше ста иностранных наемников, а также более 400 военнослужащих противника. Вблизи города Славянск и населенного пункта Озерное (ДНР) поражено около сотни иностранных боевиков.

Российская авиация сбила два украинских Су-25 и один МиГ-29.

Фото и видео: Минобороны России