МО РФ уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных

Воздушно-космические силы России за последние сутки уничтожили более 220 боевиков Украины, находящихся в районе города Краматорск. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами от 23 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что удары выполнялись при помощи высокоточного оружия.
В результате удара по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 220 солдат ВСУ.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт добавил, что в ходе специальной военной операции российские боевые подразделения за день ликвидировали свыше ста иностранных наемников, а также более 400 военнослужащих противника. Вблизи города Славянск и населенного пункта Озерное (ДНР) поражено около сотни иностранных боевиков.
Российская авиация сбила два украинских Су-25 и один МиГ-29.
Фото и видео: Минобороны России
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