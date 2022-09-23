Российская авиация сбила два украинских Су-25 и один МиГ-29

Игорь Конашенков сообщил о работе ВСК РФ на СВО.

Российская истребительная авиация за последние сутки сбила в воздухе два украинских самолета Су-25 и один борт МиГ-29. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 23 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Новоселовка Николаевской области, а также два Су-25 ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Воздушные средства располагались в районах населённых пунктов Веселое Херсонской области, а также Камышевка Донецкой Народной Республики. Ранее ВКС поразили позиции украинских нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард" (запещенные на территории РФ террористические и экстремистские организации).

Фото и видео: Минобороны России