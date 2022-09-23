ВКС поразили позиции украинских нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард"

Игорь Конашенков рассказал об ударе высокоточным оружием.

Воздушно-космические силы России поразили позиции украинских национальных батов "Днепр", "Скиф" и "Гепард" (запещенные на территории РФ террористические и экстремистские организации), а также тактической группы "Чайка". Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 23 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что операция проведена за счет использования высокоточного вооружения в Запорожской области.

Нанесены удары по пунктам временной дислокации националистических батальонов "Скиф", "Днепр" и "Гепард". Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны показало, как ВДВ отразили атаку 25 машин бронетехники ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России