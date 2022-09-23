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ВКС поразили позиции украинских нацбатов "Днепр", "Скиф" и "Гепард"

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Игорь Конашенков рассказал об ударе высокоточным оружием.

Воздушно-космические силы России поразили позиции украинских национальных батов "Днепр", "Скиф" и "Гепард" (запещенные на территории РФ террористические и экстремистские организации), а также тактической группы "Чайка". Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 23 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что операция проведена за счет использования высокоточного вооружения в Запорожской области.

Нанесены удары по пунктам временной дислокации националистических батальонов "Скиф", "Днепр" и "Гепард". Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны показало, как ВДВ отразили атаку 25 машин бронетехники ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, нацбаты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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