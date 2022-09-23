Минобороны показало, как ВДВ отразили атаку 25 машин бронетехники ВСУ

Военные ликвидировали танки и БМП противника в ходе СВО.

Российское министерство по обороне показало, как подразделения ВДВ отразили атаку 25 машин бронетехники Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции. Кадры размещены в социальных сетях. Специалисты уточнили, что силы противника предприняли попытки атаки за счет двух собственных механизированных рот, поддержке 9 танков и 16 боевых бронированных машин. Эти маневры были своевременно выявлены за счет отечественных беспилотников.

Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, бронированная техника и легкобронированные машины. Часть боевой техники ВСУ захвачена десантниками в качестве трофеев. пресс-служба Минобороны РФ

На снятых с воздуха кадрах видно, как двигались украинские военные. ВСУ ехали колоннами по полю, открывая стрельбу во время хода машин. Также Минобороны РФ продемонстрировало прямые попадания российских снарядов по мишеням. Отдельно показаны дымящиеся и горящие поврежденные танки.

Жителей Ленобласти попросили не приходить в военкомат без повестки.

Фото и видео: Минобороны России