Жителей Ленобласти попросили не приходить в военкомат без повестки

К жителям региона обратился вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин настоятельно попросил жителей 47-ого региона не обращаться в военкомат по своей инициативе без наличия повестки. Об этом сообщило ИА REGNUM.

По словам Ильина, с 22 сентября повестки пришли всем военнообязанным ленинградцам от 20 до 50 лет. Чтобы попасть в военкомат, необходимо дождаться представителей военно-учетного стола.

Кроме того, у проживающих в Ленобласти отсутствуют какие-либо ограничения на выезд в другие регионы, уточнил Ильин.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы смогут узнать информацию о мобилизации по номеру "122".

Фото: Вконтакте / Минобороны России