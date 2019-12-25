Жителей Ленобласти попросили не приходить в военкомат без повестки

Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин настоятельно попросил жителей 47-ого региона не обращаться в военкомат по своей инициативе без наличия повестки. Об этом сообщило ИА REGNUM.
По словам Ильина, с 22 сентября повестки пришли всем военнообязанным ленинградцам от 20 до 50 лет. Чтобы попасть в военкомат, необходимо дождаться представителей военно-учетного стола.
Кроме того, у проживающих в Ленобласти отсутствуют какие-либо ограничения на выезд в другие регионы, уточнил Ильин.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы смогут узнать информацию о мобилизации по номеру "122".
Фото: Вконтакте / Минобороны России
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