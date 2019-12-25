Петербуржцы смогут узнать информацию о мобилизации по номеру "122"

Как и по всей стране, работа будет проводиться совместно с Минобороны, Минцифры и другими властными органами.

В Северной столице расширили функции колл-центра "122". Теперь по номеру можно будет узнать интересующую горожан информацию о частичной мобилизации. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в своём Telegram-канале.

Напомим, такая мера начала действовать по всей стране Минобороны, Минцифры и другими властными органами. Градоначальник отметил, что отдельно для петербуржцев он поручил подготовить ещё один короткий региональный номер, чтобы увеличить пропускную способность службы. Его представят чуть позже.

Инициатива направлена на широкое оповещение о деталях частичной мобилизации и предотвращение распространения фейков.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти участникам СВО пообещали до 1 млн рублей за ранение.

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