  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы смогут узнать информацию о мобилизации по номеру "122"
Сегодня, 9:56
28
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы смогут узнать информацию о мобилизации по номеру "122"

0 0

Как и по всей стране, работа будет проводиться совместно с Минобороны, Минцифры и другими властными органами.

В Северной столице расширили функции колл-центра "122". Теперь по номеру можно будет узнать интересующую горожан информацию о частичной мобилизации. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в своём Telegram-канале. 

Напомим, такая мера начала действовать по всей стране Минобороны, Минцифры и другими властными органами. Градоначальник отметил, что отдельно для петербуржцев он поручил подготовить ещё один короткий региональный номер, чтобы увеличить пропускную способность службы. Его представят чуть позже.

Инициатива направлена на широкое оповещение о деталях частичной мобилизации и предотвращение распространения фейков.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти участникам СВО пообещали до 1 млн рублей за ранение.

Фото: Pxhere

Теги: единый номер 122, информирование населения, санкт-петербург, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии