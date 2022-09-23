Единая горячая линия 122 задействована для ответов о частичной мобилизации

Дмитрий Чернышенко рассказал, как работает колл-центр по данному вопросу.

Единая горячая линия 122 задействована для ответов на появляющиеся у населения страны вопросы по частичной мобилизации в России. Об этом общественности рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Чиновник заметил, что данная служба по приему звонков развернута во всех субъектах РФ. Губернаторы регионов также должны помогать работе операторов call-центров на местах.

В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства с сегодняшнего дня мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по частичной мобилизации. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Эксперт пояснил, что в настоящее время кабинет министров России собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан. Совместно с Министерством обороны специалисты готовят на них ответы.

Правительство обсудит вопрос о средствах для частичной мобилизации.

Фото и видео: Правительство России